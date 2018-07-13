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Макрогузова и Холомина вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Гштааде
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Макрогузова и Холомина вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Гштааде 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Гштааде (Швейцария) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд». В матче стартового раунда плей-офф россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в двух партиях обыграли представительниц Чехии Кристину Колоцову и Михалу Квапилову со счётом 2:0 (21:16, 21:13). Продолжительность противостояния составила 28 минут.
За выход в четвертьфинал соревнований Макрогузова и Холомина поспорят с канадками Сарой Паван и Мелиссой Хумана-Паредес. Эта встреча также состоится сегодня, 13 июля.
Этап Мирового тура в Гштааде завершится 15 июля.
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