Макрогузова и Холомина вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Гштааде

В Гштааде (Швейцария) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд». В матче стартового раунда плей-офф россиянки Надежда Макрогузова Светлана Холомина в двух партиях обыграли представительниц Чехии Кристину Колоцову и Михалу Квапилову со счётом 2:0 (21:16, 21:13). Продолжительность противостояния составила 28 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований Макрогузова и Холомина поспорят с канадками Сарой Паван и Мелиссой Хумана-Паредес. Эта встреча также состоится сегодня, 13 июля.

Этап Мирового тура в Гштааде завершится 15 июля.