«Зенит» проведёт товарищеский матч с «Интером» в Италии

Российский «Зенит» в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги проведёт товарищескую встрече с миланским «Интером». Игра пройдёт 21 июля в Пизе на стадионе имени Ромео Анконетани и начнётся в 21:15 по московскому времени.

«Зенит» сыграет с «Интером» впервые в истории. Ранее сине-бело-голубые провели 10 матчей против итальянских команд в еврокубках; на счету петербуржцев 3 победы и две ничьи, пять игр завершились поражениями. В прямом эфире игру «Интер» и «Зенит» покажет «Зенит-ТВ». Перед товарищеским матчем с «Интером» петербуржцы сыграют с «Грассхоппером» (матч проходит в эти минуты) и «Дженоа» (17 июля).