«Зенит» проведет товарищеский матч с «Интером» 

Футболисты «Зенита» в рамках подготовки к сезону проведут товарищеский матч с итальянским «Интером». Встреча состоится 21 июля на стадионе имени Ромео Анконетани в Пизе, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
«Зенит» и «Интер» сыграют друг с другом впервые в истории. Перед матчем с миланцами «Зенит» проведет спарринги с «Грассхоппером» (11 июля) и «Дженоа» (17 июля).
«Интер» является 18-кратным чемпионом Серии А. В минувшем сезоне нерадзурри под руководством бывшего главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти заняли в чемпионате Италии четвертое место.