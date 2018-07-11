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«Зенит» проведет товарищеский матч с «Интером»
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«Зенит» проведет товарищеский матч с «Интером» 

SPORT24.ru 11 июля 2018
Футболисты «Зенита» в рамках подготовки к сезону проведут товарищеский матч с итальянским «Интером». Встреча состоится 21 июля на стадионе имени Ромео Анконетани в Пизе, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
«Зенит» и «Интер» сыграют друг с другом впервые в истории. Перед матчем с миланцами «Зенит» проведет спарринги с «Грассхоппером» (11 июля) и «Дженоа» (17 июля).
«Интер» является 18-кратным чемпионом Серии А. В минувшем сезоне нерадзурри под руководством бывшего главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти заняли в чемпионате Италии четвертое место.
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