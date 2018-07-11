«Зенит» проведет товарищеский матч с «Интером»

Футболисты «Зенита» в рамках подготовки к сезону проведут товарищеский матч с итальянским «Интером». Встреча состоится 21 июля на стадионе имени Ромео Анконетани в Пизе, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

«Зенит» и «Интер» сыграют друг с другом впервые в истории. Перед матчем с миланцами «Зенит» проведет спарринги с «Грассхоппером» (11 июля) и «Дженоа» (17 июля).