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«Зенит» обыграл швейцарский «Грассхоппер»
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«Зенит» обыграл швейцарский «Грассхоппер» 

LiveSport.Ru 23 часа назад
Питерский «Зенит» одержал победу над швейцарским «Грассхоппером» (2:0) в контрольном матче на тренировочных сборах.
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