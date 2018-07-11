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Московское «Динамо» сыграло вничью с чешским ФК «Яблонец» в товарищеском матче
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Московское «Динамо» сыграло вничью с чешским ФК «Яблонец» в товарищеском матче 

ТАСС 23 часа назад
ТАСС, 11 июля. Московское «Динамо» сыграло вничью с чешским футбольным клубом «Яблонец» со счетом 2:2 в товарищеском матче.
Встреча состоялась в рамках тренировочного сбора московской команды, который проходит в австрийском Тироле. Авторами голов в составе «Динамо» стали Кирилл Панченко и Евгений Марков.
Следующую товарищескую встречу подопечные Дмитрия Хохлова проведут 15 июля против команды «Арминия», которая выступает во втором немецком дивизионе.
В первом туре Российской футбольной премьер-лиги сезона-2018/19 «Динамо» сыграет с тульским «Арсеналом» на выезде. Матч состоится 29 июля.
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