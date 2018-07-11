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«Зенит» выиграл третий матч подряд под руководством Семака
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«Зенит» выиграл третий матч подряд под руководством Семака 

Газета.Ru 22 часа назад
Фото: Газета.Ru
"Зенит" одержал победу над швейцарским «Грассхоппером» в товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону чемпионата России, сообщает ТАСС.
Встреча, которая состоялась на базе футбольного клуба «Оберндорф» в Австрии, завершилась со счетом 2:0 в пользу санкт-петербургского клуба.
Голы в составе победителей на свой счет записали нападающие Лука Джорджевич и Себастьян Дриусси.
Товарищеские матчи (клубы) Зенит (Санкт-Петербург, Россия) — Грассхоппер (Цюрих, Швейцария) — 2:0 Голы: 1:0 — Джорджевич, 34, 2:0 — Дриусси, 73  Ранее сообщалось, что «Зенит» проведет товарищеский матч с итальянским «Интером».
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