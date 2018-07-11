ФК «Зенит» выиграл третий матч подряд под руководством Семака, победив «Грассхоппер» 

ТАСС, 11 июля. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл швейцарский «Грассхоппер» со счетом 2:0 на сборах в Австрии. Победа стала третьей подряд для команды под руководством Сергея Семака.
Встреча проходила в рамках второго сбора в австрийском Кицбюэле на стадионе «Линденштадионе». В составе «Зенита» отличись нападающие Лука Джорджевич (35-я минута) и Себастьян Дриусси (73).
Петербургский клуб одержал третью подряд победу в этом межсезонье. Ранее были обыграны австрийский «Саалфелден» (1:0) и московское «Динамо» (5:0).
Этим матчем «Зенит» закончил второй тренировочный сбор. Третий пройдет также в Австрии — в городе Миттерзилль, он начнется 15 июля.