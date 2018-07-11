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«Зенит» — «Грассхоппер» — 2:0 (обзор)
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«Зенит» — «Грассхоппер» — 2:0 (обзор) 

Soccer News 19 часов назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзор товарищеского матча, в котором питерский "Зенит" оказался сильнее швейцарского «Грассхоппера».
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"Зенит" договорился о проведении товарищеского матча с итальянским грандом Семак прокомментировал победу над "Грассхоппером" "Динамо" - "Яблонец" - 2:2 (обзор)
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