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«Тюмень» арендовала у «Енисея» экс-нападающего «Спартака»
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«Тюмень» арендовала у «Енисея» экс-нападающего «Спартака» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
«Енисей» в Твиттере сообщил, что нападающий Артур Малоян на правах аренды перешел в «Тюмень». Срок соглашения между клубами не называется.
Малоян выступает за «Енисей» с 2016 года. В прошлом сезоне 29-летний форвард принял участие в 24 матчах, забив 2 мяча.
Нападающий является воспитанником "Спартака". В период с 2008 по 2012 год он провел за основной состав красно-белых пять матчей, не забив ни одного гола. Также Малоян выступал за «Анжи», «Урал», брянское «Динамо», «Шинник», тульский «Арсенал» и «Мордовию».
Нападающий «Енисея» Артур Малоян на правах аренды перешел в «Тюмень»: https://t.co/QubI6IKhHS pic.twitter.com/tNEkBXs2we
— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 12 июля 2018 г.
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