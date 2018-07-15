В Нанкине (Китай) завершился молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу среди игроков не старше 2000 года рождения.
Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина стали победительницами женского турнира, обыграв в финале голландский дуэт Эми ван Дриль/Раиса Схоон.
Женщины. Финал
Бочарова/Воронина (Россия) — ван Дриль/Схоон (Нидерланды) — 2:1 (19:21, 21:19, 15:13)
Ранее в мужских соревнованиях первенствовали россияне Дмитрий Веретюк и Денис Шекунов, обыгравшие в финале спортсменов из Германии, а дуэт Алексей Гусев/Павел Шустров стал третьим, оказавшись сильнее волейболистов из Аргентины.