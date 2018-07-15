Бочарова и Воронина — победительницы чемпионата мира U19 по пляжному волейболу

В Нанкине (Китай) завершился молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу среди игроков не старше 2000 года рождения. Россиянки Мария Бочарова Мария Воронина стали победительницами женского турнира, обыграв в финале голландский дуэт Эми ван Дриль/Раиса Схоон. Женщины. Финал Бочарова/Воронина (Россия) — ван Дриль/Схоон (Нидерланды) — 2:1 (19:21, 21:19, 15:13) Ранее в мужских соревнованиях первенствовали россияне Дмитрий Веретюк и Денис Шекунов, обыгравшие в финале спортсменов из Германии, а дуэт Алексей Гусев /Павел Шустров стал третьим, оказавшись сильнее волейболистов из Аргентины.