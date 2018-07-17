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Спортсмен из Новопокровского района — победитель первенства мира по пляжному волейболу
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Спортсмен из Новопокровского района — победитель первенства мира по пляжному волейболу 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
В китайском Нанкине завершился молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу среди спортсменов до 19 лет.
В составе российской команды выступал представитель Краснодарского края — Денис Шекунов из Новопокровского района. В дуэте с кубанцем честь страны отстаивал москвич Дмитрий Веретюк.
В финале ребята встретились с немецкими волейболистами. Игра закончилась в пользу россиян со счётом 2:0.
В матче за третье место встретились ещё одна российская команда (Алексей Гусев/Павел Шустров) и сборная Аргентины. Итог встречи — 2:0 в пользу наших.
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