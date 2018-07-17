Спортсмен из Новопокровского района — победитель первенства мира по пляжному волейболу

В китайском Нанкине завершился молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу среди спортсменов до 19 лет.

В составе российской команды выступал представитель Краснодарского края — Денис Шекунов из Новопокровского района. В дуэте с кубанцем честь страны отстаивал москвич Дмитрий Веретюк.

В финале ребята встретились с немецкими волейболистами. Игра закончилась в пользу россиян со счётом 2:0.