Ещё
Шипачёв: надо ставить высокие цели и выполнять их, задача «Динамо» — выигрывать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шипачёв: надо ставить высокие цели и выполнять их, задача «Динамо» — выигрывать 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал переход в клуб, состоявшийся в это межсезонье.
«Играли с ними в плей-офф. Это сильная команда, некоторые ребята остались. Мы и проигрывали, и выигрывали у них, многие игроки поменялись. Надеюсь, получится хороший коллектив. Сейчас приятное время становления команды, будем знакомиться. Кого-то уже знаю, кого-то нет.
Задачи на сезон? «Динамо» — хорошая команда. Надо ставить высокие задачи и выполнять их. У нас будет задача выигрывать. Сейчас необходимо набраться сил перед сезоном.
Владимир Воробьёв? Мы были знакомы, когда ещё вместе играли за «Северсталь». Летом он позвонил, мы переговорили, а дальше уже было дело агента. Обсудили задачи на сезон, что будет нового в команде, нас обоих всё устроило», — сказал Шипачёв в эфире клубного телевидения.
Чемпионат.com: последние новости
Ярзуткин и Сиволап потерпели второе поражение в группе на этапе МТ в Эшпинью Московское «Динамо» упустило победу над «Яблонцем» в товарищеском матче Бывший форвард «Динамо» и «Спартака» Александр Кузнецов стал игроком «Амура»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ59
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ321
Европа хочет сорвать финал ЧМ490
Перед полуфиналом сборная Хорватии угодила в новый скандал
Видео
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
01:01
«Пошли в ***!» Россиянка накинулась на хейтеров
Фигурное катание
00:39
ФИФА не понравились красивые болельщицы
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение