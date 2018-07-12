Шипачёв: надо ставить высокие цели и выполнять их, задача «Динамо» — выигрывать

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал переход в клуб, состоявшийся в это межсезонье.

«Играли с ними в плей-офф. Это сильная команда, некоторые ребята остались. Мы и проигрывали, и выигрывали у них, многие игроки поменялись. Надеюсь, получится хороший коллектив. Сейчас приятное время становления команды, будем знакомиться. Кого-то уже знаю, кого-то нет.

Задачи на сезон? «Динамо» — хорошая команда. Надо ставить высокие задачи и выполнять их. У нас будет задача выигрывать. Сейчас необходимо набраться сил перед сезоном.