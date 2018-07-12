В Ижевске пройдет VIII Всероссийский турнир по пляжному волейболу

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 13 по 15 июля пройдет VIII Всероссийский турнир по пляжному волейболу. Торжественное открытие назначено на субботу 14 июля, сообщают организаторы на официальной странице во «ВКонтакте».

Стартует мероприятие в 12:00. на городском пляже. Организаторы обещают «волейбол-шоу».

В рамках турнира участники сразятся за номинации «Сингл», то есть один на один, а также в командах из трех человек. Спортсменов поделили на две группы: профессиональные и непрофессиональные команды. Во вторую категорию войдут и ветераны.

«Соревнования проводятся по действующим правилам пляжного волейбола», — сообщают организаторы.

Программа турнира:

Суббота, 14 июля:

09:00 — 12:00 — предварительные игры;

12:00 — 12:30 — торжественное открытие, волейбол-шоу;

12:30 — 14:00 — соревнования в номинации «Сингл» (один на один);

14:00 — 16:00 — смешанный волейбол 3х3;

16:30 — 21:00 — предварительные игры.

Воскресение, 15 июля:

09:00 — турнир любителей (2 группа);

10:00 — финальные игры (1 группа);

Наградят победителей и участников соревнований 15 июля в 14:00.