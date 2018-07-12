Лео Комаров: Выступление за «Динамо» мне очень помогло — привык, что к команде большое внимание

Форвард, недавно подписавший контракт с «Айлендерс», рассказал, почему ему пришлось расстаться с прежним клубом НХЛ «Торонто». — Почему не продолжили карьеру в «Торонто»? — Разговаривал с менеджером клуба… Понял, что у них другие планы. В «Торонто» сейчас молодая, хорошая команда. И Тавареса подписали, очень сильный центрфорвард. У него там все получится. Мне все в клубе нравилось. Думаю, что для хоккеиста нет места лучше, чем «Торонто». Хотя требования к игроку там очень серьезные. Если что-то не получается, на тренировке 30 камер тебя показывает. Правда, если хорошо получается, то еще больше. В этом смысле мне матчи «Динамо» в Москве очень помогли. Привык, что большое внимание к команде. А еще у «Динамо» был тогда хороший тренер, коллектив. Мы вместе много добились. И чемпионство в КХЛ дало мне дополнительный шанс подписать контракт с «Торонто», — сказал Комаров