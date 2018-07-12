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«Динамо» — «Яблонец» — 2:2. Видеообзор товарищеского матча
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«Динамо» — «Яблонец» — 2:2. Видеообзор товарищеского матча 

SPORT24.ru 3 часа назад
«Динамо» и «Яблонец» не выявили победителя в товарищеском матче, который накануне состоялся в Австрии. Встреча завершилась со счетом 2:2. Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча, который был опубликован на официальном канале «Динамо» в YouTube.
В составе бело-голубых по голу забили Кирилл Панченко (46) и Евгений Макаров (61). Следующий матч «Динамо» проведет 15 июля. Соперником станет немецкий клуб «Арминия». Начало — в 14:00 мск.
«Динамо»: Лещук, Козлов, Шунич (Осипенко, 78), Рыков (к) (Хольмен, 59), Морозов (Соснин, 80), Терехов (Темников, 46), Самба Соу (Москвичев, 66), Теттех, Рауш (Грулев, 70), Панченко, Луценко (Марков, 59). Запасные: Зириков, Зотов, Липовой, Обольский.
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