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Внук Владислава Третьяка подписал контракт с рижским «Динамо»
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Внук Владислава Третьяка подписал контракт с рижским «Динамо» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Рижское «Динамо» заключило пробный контракт с 21-летним Максимом Третьяком. Решение о заключении постоянного контракта будет принято не позже, чем за три дня до начала регулярного чемпионата.
В прошлом сезоне внук трехкратного олимпийского чемпиона и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка выступал за «Адмирал» из Владивостока. Он сыграл один матч против тольяттинской «Лады», в которой отразил 20 бросков из 22. Также Третьяк играл в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за клубы «Южный Урал» (Орск) и «Звезда» (Чехов), и за выступающий в Азиатской лиге «Сахалин».
Максим Третьяк пройдет с рижским «Динамо» предсезонные сборы. Если молодой вратарь устроит динамовцев, то с ним будет заключен постоянный контракт.
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