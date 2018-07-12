Франсиско Лима: Счастлив, что играл в «Локомотиве» под руководством великого тренера Семина

— «Локомотив» — великий клуб и очень важный в моей жизни.

Я счастлив, что играл в этой команде под руководством великого тренера Юрия Семина и выиграл чемпионат России, а также Суперкубок. «Локомотив» навсегда в моем сердце.

Вчера я говорил с Юрием. Хорошо, что он вернулся в «Локомотив», это очень важный и эффективный человек для клуба, его возвращение сказалось положительно на всех, кто имеет отношение к команде, — заявил Лима.

Франсиско Лима играл за «Локомотив» в 2004 — 2006 годах. Позднее он выступал за московское «Динамо».