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Франсиско Лима: Счастлив, что играл в «Локомотиве» под руководством великого тренера Семина
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Франсиско Лима: Счастлив, что играл в «Локомотиве» под руководством великого тренера Семина 

Советский спорт 1 час назад
— «Локомотив» — великий клуб и очень важный в моей жизни.
Я счастлив, что играл в этой команде под руководством великого тренера Юрия Семина и выиграл чемпионат России, а также Суперкубок. «Локомотив» навсегда в моем сердце.
Вчера я говорил с Юрием. Хорошо, что он вернулся в «Локомотив», это очень важный и эффективный человек для клуба, его возвращение сказалось положительно на всех, кто имеет отношение к команде, — заявил Лима.
Франсиско Лима играл за «Локомотив» в 2004 — 2006 годах. Позднее он выступал за московское «Динамо».
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