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Филкова и Филина проиграли в четвертьфинале этапа Мирового тура в Тэгу
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Филкова и Филина проиграли в четвертьфинале этапа Мирового тура в Тэгу 

Чемпионат.com 4 часа назад
В Тэгу (Южная Корея) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». В четвертьфинале соревнований россиянки Валерия Филкова и Екатерина Филина в трёх партиях потерпели поражение от представительниц Австрии Аньи Дёрфлер и Стефани Висмейр со счётом 1:2 (23:21, 11:21, 6:15). Продолжительность противостояния составила 42 минуты.
На групповом этапе турнира Валерия Филкова и Екатерина Филина одержали победу над дуэтами из Гонконга и Южной Кореи и вышли в плей-офф с первого места.
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