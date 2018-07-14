Филкова и Филина проиграли в четвертьфинале этапа Мирового тура в Тэгу

В Тэгу (Южная Корея) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». В четвертьфинале соревнований россиянки Валерия Филкова и Екатерина Филина в трёх партиях потерпели поражение от представительниц Австрии Аньи Дёрфлер и Стефани Висмейр со счётом 1:2 (23:21, 11:21, 6:15). Продолжительность противостояния составила 42 минуты.

На групповом этапе турнира Валерия Филкова и Екатерина Филина одержали победу над дуэтами из Гонконга и Южной Кореи и вышли в плей-офф с первого места.