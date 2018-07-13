Филкова и Филина вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура в Тэгу

В Тэгу (Южная Корея) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». В матче второго тура группового этапа россиянки Валерия Филкова и Екатерина Филина в двух партиях обыграли представительниц Южной Кореи Нану Ким и Юндзи Ким со счётом 2:0 (21:18, 21:16).

В первом туре россиянки оказались сильнее Вай Янь Ау Ён и Тинь Чи Юэнь из Гонконга со счётом 2:1 (17:21, 21:19, 15:11).

Филкова и Филина вышли в четвертьфинал соревнований. Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Тэгу завершится 15 июля.