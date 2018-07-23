Чемпионат Европы — 2019 по пляжному волейболу пройдет в Москве

Чемпионат Европы 2019 года состоится в Москве, сообщает ТАСС

По информации пресс-службы Европейской конфедерации волейбола (CEV), турнир пройдет на специально построенной площадке в «Лужниках». Соревнования будут проходить с 5 по 11 августа.

"Пляжный волейбол в России развивается быстро и динамично. Вид спорта вызывает серьезный интерес у болельщиков, благодарим CEV за оказанное России доверие. Мы уже принимали чемпионаты Европы в 2005-м в Москве и в 2009-м в Сочи, соревнования прошли на высоком организационном уровне. Так что опыт у нас есть и, я думаю, в 2019-м мы снова окажемся на высоте и соберем большую зрительскую аудиторию", — сказал президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко

Чемпионат Европы по пляжному волейболу проводится с 1993 года.