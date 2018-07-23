Российские ватерполисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Мужская сборная России по водному поло обыграла французов в поединке первого раунда плей-офф чемпионата Европы, который проходит в Барселоне (Испания).

Водное поле. Чемпионат Европы. Барселона, Испания

Мужчины. 1/8 финала

Россия — Франция — 12:9 (4:1, 4:1, 2:4, 2:3)

За выход в полуфинал соревнований в Испании сборная России поспорит с итальянцами.