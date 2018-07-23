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Российские ватерполисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
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Российские ватерполисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Мужская сборная России по водному поло обыграла французов в поединке первого раунда плей-офф чемпионата Европы, который проходит в Барселоне (Испания).
Встреча завершилась со счётом 12:9 в пользу команды Сергея Евстигнеева. Самым результативным игроком в составе победителей стал капитан Сергей Лисунов, забросивший три мяча. По два результативных броска на свой счёт записали Иван Сучков, Никита Деревянкин и Иван Нагаев.
Водное поле. Чемпионат Европы. Барселона, Испания
Мужчины. 1/8 финала
Россия — Франция — 12:9 (4:1, 4:1, 2:4, 2:3)
За выход в полуфинал соревнований в Испании сборная России поспорит с итальянцами.
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