Российские волейболисты уступили чехам в финале чемпионата Европы U20

Мужская сборная России по волейболу уступила чехам со счётом 2:3 (18:25, 25:13, 21:25, 25:18, 12:15) в финальном матче чемпионата Европы среди игроков не старше 20 лет.

На групповой стадии турнира подопечные Андрея Ноздрина обыграли Турцию (3:1), Италию (3:2), Францию (3:2), Бельгию (3:1) и уступили Польше (2:3). В полуфинале волейболисты из России оказались сильнее Нидерландов (3:1).

Чемпионат Европы U20. Бельгия и Нидерланды

Мужчины. Финал

Россия — Чехия — 2:3 (18:25, 25:13, 21:25, 25:18, 12:15)

Третье место завоевали волейболисты Бельгии, обыгравшие Нидерланды со счётом 3:0 (35:33, 25:21, 25:20).