Столица примет чемпионат Европы по пляжному волейболу в 2019 году

Чемпионат Европы по пляжному волейболу среди мужских и женских команд состоится в Москве в 2019 году, передает сетевое издание m24.ru

О том, что чемпионат 2019 года пройдет в российской столице, 23 июля объявила Европейская конфедерация волейбола (CEV).

"Мы уверены, что чемпионат Европы-2019 в Москве станет грандиозным событием", — подчеркнул глава CEV Александр Боричич. Он также выразил уверенность, что это мероприятие повысит популярность пляжного волейбола в Европе.

Уточняется, что матчи волейбольного турнира планируют проводить на специально оборудованной территории близ столичного стадиона «Лужники».