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Столица примет чемпионат Европы по пляжному волейболу в 2019 году
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Столица примет чемпионат Европы по пляжному волейболу в 2019 году 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Российский стадион
Чемпионат Европы по пляжному волейболу среди мужских и женских команд состоится в Москве в 2019 году, передает сетевое издание m24.ru.
О том, что чемпионат 2019 года пройдет в российской столице, 23 июля объявила Европейская конфедерация волейбола (CEV).
"Мы уверены, что чемпионат Европы-2019 в Москве станет грандиозным событием", — подчеркнул глава CEV Александр Боричич. Он также выразил уверенность, что это мероприятие повысит популярность пляжного волейбола в Европе.
Уточняется, что матчи волейбольного турнира планируют проводить на специально оборудованной территории близ столичного стадиона «Лужники».
Как отметил президент ВФВ, вице-президент CEV Станислав Шевченко, «пляжный волейбол в России развивается быстро и динамично», а также пользуется растущим интересом у болельщиков. Он напомнил, что в 2005 году Москва уже принимала чемпионат Европы, а в 2009 году он состоялся в Сочи, Шевченко пообещал провести турнир на высоте и в 2019 году.
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