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Молодые спортсмены из Войковского выступят на чемпионате мира по пляжному волейболу
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Молодые спортсмены из Войковского выступят на чемпионате мира по пляжному волейболу 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Спортсмены клуба «Водный стадион „Динамо“, который базируется на Ленинградском шоссе, играют в групповом этапе молодежного чемпионата мира по пляжному волейболу. Состязания проходят в китайском Нанкине.
»В групповом этапе молодежного U-19 чемпионата мира принимают участие игроки не старше 2000 года рождения. Участвуют три российские пары (две мужские плюс одна женская), еще одна наша команда в соревнованиях девушек не прошла квалификацию», — сказано в сообщении на официальном сайте спортивного комплекса «Динамо» на Водном стадионе.
Турнир стартовал 11 июля. (ео)
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