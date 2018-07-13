Молодые спортсмены из Войковского выступят на чемпионате мира по пляжному волейболу

Спортсмены клуба «Водный стадион „Динамо“, который базируется на Ленинградском шоссе, играют в групповом этапе молодежного чемпионата мира по пляжному волейболу. Состязания проходят в китайском Нанкине.

»В групповом этапе молодежного U-19 чемпионата мира принимают участие игроки не старше 2000 года рождения. Участвуют три российские пары (две мужские плюс одна женская), еще одна наша команда в соревнованиях девушек не прошла квалификацию», — сказано в сообщении на официальном сайте спортивного комплекса «Динамо» на Водном стадионе.

Турнир стартовал 11 июля. (ео)