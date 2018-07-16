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«Енисей» разгромил «Анжи» в товарищеском матче
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«Енисей» разгромил «Анжи» в товарищеском матче 

SPORT24.ru 2 часа назад
«Енисей» и «Анжи» в рамках подготовки к сезону-2018/19 провели товарищеский матч. Встреча состоялась в Кратово и завершилась крупной победой новичка РФПЛ (4:0).
Подопечные Дмитрия Аленичева забили по два гола в каждом из таймов. В первые 45 минут отличились Раду Дугалич и Павел Комолов, а после перерыва Комолов оформил дубль. Еще один мяч в активе Михаила Костюкова.
Первый официальный матч «Енисей» проведет 29 июля против «Зенита» в первом туре РФПЛ. «Анжи» днем ранее встретится с «Уралом».
Товарищеский матч
«Енисей» — «Анжи» 4:0 (2:0)
Голы: Дугалич, 16 (1:0), Комолов, 39 (2:0), Костюков, 68 (3:0), Комолов, 89 (4:0).
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