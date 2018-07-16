«Енисей» разгромил «Анжи» в товарищеском матче

«Енисей» и «Анжи» в рамках подготовки к сезону-2018/19 провели товарищеский матч. Встреча состоялась в Кратово и завершилась крупной победой новичка РФПЛ (4:0).

Первый официальный матч «Енисей» проведет 29 июля против «Зенита» в первом туре РФПЛ. «Анжи» днем ранее встретится с «Уралом».

Товарищеский матч

«Енисей» — «Анжи» 4:0 (2:0)

Голы: Дугалич, 16 (1:0), Комолов, 39 (2:0), Костюков, 68 (3:0), Комолов, 89 (4:0).