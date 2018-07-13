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Владимир Воробьев: «Игроки „Динамо“ сами выберут себе капитана»
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Владимир Воробьев: «Игроки „Динамо“ сами выберут себе капитана» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев заявил, что хоккеисты сами выберут себе капитана перед стартом сезона-2018/19. В прошлом сезоне капитаном был Илья Никулин.
— Мы поговорили с тренерским штабом и решили, что на предсезонке у нас в каждой игре будет новый капитан, — цитирует «Р-Спорт» Воробьева. — А перед началом сезона сами игроки выберут себе капитана. Да, тренерский штаб у нас новый, но все мы раньше играли вместе, и думаю, что найдем компромиссы, что все получится.
Напомним, в прошлом сезоне «Динамо» заняло 9 место в регулярном чемпионате КХЛ и впервые в своей истории не пробилось в плей-офф.
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