Владимир Воробьев: «Игроки „Динамо“ сами выберут себе капитана»

Главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев заявил, что хоккеисты сами выберут себе капитана перед стартом сезона-2018/19. В прошлом сезоне капитаном был Илья Никулин

— Мы поговорили с тренерским штабом и решили, что на предсезонке у нас в каждой игре будет новый капитан, — цитирует «Р-Спорт» Воробьева. — А перед началом сезона сами игроки выберут себе капитана. Да, тренерский штаб у нас новый, но все мы раньше играли вместе, и думаю, что найдем компромиссы, что все получится.

Напомним, в прошлом сезоне «Динамо» заняло 9 место в регулярном чемпионате КХЛ и впервые в своей истории не пробилось в плей-офф.