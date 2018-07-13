Афиногенов: «Ощущение, как будто не уезжал никуда из „Динамо“

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов поделился эмоциями от возвращения в родной клуб. Хоккеист выступал за команду во времена Суперлиги и становился чемпионом России.

«Очень приятно возвращаться в родные места, где вырос, где научился играть в хоккей. Много людей знаю, и обслуживающий персонал в том числе. Ощущение, как будто не уезжал никуда. Была сегодня командная встреча. Поговорили с руководством о планах. Мы что-то сказал, их выслушали. Какую задачу поставило руководство? Она должна быть одна — побеждать. Руководство верит в нас.

Давно знаю тренера Воробьева, хотя с ним до этого не работал. У нас хорошие отношения. Знаком почти со всеми игроками. Никакого дискомфорта по этому поводу не испытываю.

Хочу ли стать капитаном? Во всех командах это определяет сами игроки, перед сезоном идет голосование. У меня тоже есть свое мнение по этому поводу. Посмотрим, как будет.