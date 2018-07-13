Старые ушли, а на новых наложили табу: за что ярославский «Шинник» обложили запретами

«Шинник» не может взять в команду новых игроков

Российский футбольный союз запретил ярославскому «Шиннику» регистрировать новых игроков. Причиной стала задолженность клуба по премиям перед полузащитником Максимом Жестоковым, выступавшим за «черно-синих» в минувшем сезоне.

— Запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению ярославского клуба в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом, — рассказали в Российском футбольном союзе.

Теперь «Шиннику» нужно выплатить не только долг по премиям, но и проценты за задержку.

Календарь игр «Шинника»

1 тур (17 июля 2018 года, вторник) «Авангард» — «Шинник»; 2 тур (22 июля 2018 года, воскресенье) «Сибирь» — «Шинник»; 3 тур (29 июля 2018 года, воскресенье) «Шинник» — «Спартак-2»; 4 тур (04 августа 2018 года, суббота) «Факел» — «Шинник»; 5 тур (08 августа 2018 года, среда) «Шинник» — «Химки»; 6 тур (12 августа 2018 года, воскресенье) «Шинник» — «Ротор-Волгоград»; 7 тур (18 августа 2018 года, суббота) «Шинник» — «Зенит-2»; 8 тур (26 августа 2018 года, воскресенье) «Балтика» — «Шинник»; 9 тур (01 сентября 2018 года, суббота) «Шинник» — «Олимпиец»; 10 тур (08 сентября 2018 года, суббота) «Армавир» — «Шинник»; 11 тур (15 сентября 2018 года, суббота) «Шинник» — «Анжи»; 12 тур (19 сентября 2018 года, среда) «Шинник» — «СКА-Хабаровск»; 13 тур (23 сентября 2018 года, воскресенье) «Шинник» — «Мордовия»; 14 тур (30 сентября 2018 года, воскресенье) «Тюмень» — Шинник; 15 тур (06 октября 2018 года, суббота) «Шинник» — «Тамбов»; 16 тур (13 октября 2018 года, суббота) «Чертаново» — «Шинник»; 17 тур (20 октября 2018 года, суббота) «Шинник» — «Луч-Энергия»; 18 тур (24 октября 2018 года, среда) «Томь» — «Шинник»; 19 тур (28 октября 2018 года, воскресенье) «Шинник» — «Динамо-СПб/Сочи»; 20 тур (04 ноября 2018 года, воскресенье) «Шинник» — «Сибирь»; 21 тур (10 ноября 2018 года, суббота) «Химки» — «Шинник»; 22 тур (14 ноября 2018 года, среда) «Шинник» — «Факел»; 23 тур (18 ноября 2018 года, воскресенье) «Спартак-2» — «Шинник»; 24 тур (24 ноября 2018 года, суббота) «Ротор-Волгоград» — «Шинник»; 25 тур (03 марта 2019 года, воскресенье) «Зенит-2» — «Шинник»; 26 тур (10 марта 2019 года, воскресенье) «Шинник» — «Балтика»; 27 тур (17 марта 2019 года, воскресенье) «Олимпиец» — «Шинник»; 28 тур (24 марта 2019 года, воскресенье)« Шинник» — «Армавир»; 29 тур (30 марта 2019 года, суббота) «Анжи» — «Шинник»; 30 тур (07 апреля 2019 года, воскресенье) «СКА-Хабаровск» — «Шинник»; 31 тур (13 апреля 2019 года, суббота) «Мордовия» — «Шинник»; 32 тур (20 апреля 2019 года, суббота) «Шинник» — «Тюмень»; 33 тур (24 апреля 2019 года, среда) «Тамбов» — «Шинник»; 34 тур (28 апреля 2019 года, воскресенье) «Шинник» — «Чертаново»; 35 тур (04 мая 2019 года, суббота) «Луч-Энергия» — «Шинник»; 36 тур (11 мая 2019 года, суббота) «Шинник» — «Томь»; 37 тур (19 мая 2019 года, воскресенье) «Динамо-СПб/Сочи» — «Шинник»; 38 тур (25 мая 2019 года, суббота) «Шинник» — «Авангард».