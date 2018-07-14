СМИ: «Зениту» нужен защитник киевского «Динамо»

Венгерский защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар может продолжить карьеру в «Зените» , сообщил комментатор Нобель Арустамян.

«У «Зенита» есть две позиции, которые клуб рассматривает для усиления. Питерцы в центр обороны рассматривают венгерского защитника киевского «Динамо» Тамаша Кадара. «Зенит» очень серьезен в своем интересе к нему.

Клубу также нужен левоногий защитник, так как Семак может сделать выбор в пользу схемы в три центральных защитника.

"Зенит" также хочет найти футболиста на позицию под нападающими. Возможно, клубу удастся подписать громкую фамилию», — сказал Арустамян в своей программе «Секретные материалы».

В минувшем сезоне 28-летний Кадар провел 21 матч в чемпионате Украины и отметился двумя голевыми передачами.