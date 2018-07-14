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СМИ: «Зениту» нужен защитник киевского «Динамо»
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СМИ: «Зениту» нужен защитник киевского «Динамо» 

LiveSport.Ru 5 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Венгерский защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар может продолжить карьеру в «Зените», сообщил комментатор Нобель Арустамян.
«У «Зенита» есть две позиции, которые клуб рассматривает для усиления. Питерцы в центр обороны рассматривают венгерского защитника киевского «Динамо» Тамаша Кадара. «Зенит» очень серьезен в своем интересе к нему.
Клубу также нужен левоногий защитник, так как Семак может сделать выбор в пользу схемы в три центральных защитника.
"Зенит" также хочет найти футболиста на позицию под нападающими. Возможно, клубу удастся подписать громкую фамилию», — сказал Арустамян в своей программе «Секретные материалы».
В минувшем сезоне 28-летний Кадар провел 21 матч в чемпионате Украины и отметился двумя голевыми передачами.
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