Киевское «Динамо» интересуется вратарем сборной Ирана 

— Могу рассказать об интересе со стороны «Динамо», «Бешикташа» и «Торино». Кроме того, есть варианты в Голландии и Португалии. Предложение от «Динамо» считаю наиболее конкретным, они готовы заключить контракт.
Конечно, хотелось бы перейти в «Торино». Все станет известно в ближайшие несколько дней, — отметил голкипер в интервью иранской прессе.
Бейранванд защищал ворота своей национальной команды на чемпионате мира-2018.
Иранцы заняли третье место в группе с Испанией и Португалией. Алиреза пропустил лишь два мяча в трех встречах, а в игре с действующими чемпионами Европы отразил удар Криштиану Роналду с 11-метровой отметки.