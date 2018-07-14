Ещё
Киевское «Динамо» интересуется вратарем сборной Ирана
Далее:
Читайте также:
Ещё

Киевское «Динамо» интересуется вратарем сборной Ирана 

Советский спорт 4 часа назад
— Могу рассказать об интересе со стороны «Динамо», «Бешикташа» и «Торино». Кроме того, есть варианты в Голландии и Португалии. Предложение от «Динамо» считаю наиболее конкретным, они готовы заключить контракт.
Конечно, хотелось бы перейти в «Торино». Все станет известно в ближайшие несколько дней, — отметил голкипер в интервью иранской прессе.
Бейранванд защищал ворота своей национальной команды на чемпионате мира-2018.
Иранцы заняли третье место в группе с Испанией и Португалией. Алиреза пропустил лишь два мяча в трех встречах, а в игре с действующими чемпионами Европы отразил удар Криштиану Роналду с 11-метровой отметки.
Советский спорт: последние новости
«Торпедо» подписало защитника Коробова «Динамо» сыграло вничью с «Яблонцем» в контрольном матче Юрий Лодыгин: Семак просит относиться серьезно к тренировкам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА вынес вердикт англичанам11
Черчесов дал жесткий ответ после вылета с ЧМ23
ФИФА пояснила решение по новому высказыванию Виды86
Врач оставил парализованную чемпионку без 37 миллионов2
Открыт счет в матче Бельгия — Англия
Видео
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
18:56
Черчесов дал жесткий ответ после вылета с ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
03:33
ФИФА вынес вердикт англичанам
ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение