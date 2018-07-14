Киевское «Динамо» интересуется вратарем сборной Ирана

— Могу рассказать об интересе со стороны «Динамо», «Бешикташа» и «Торино». Кроме того, есть варианты в Голландии и Португалии. Предложение от «Динамо» считаю наиболее конкретным, они готовы заключить контракт.

Конечно, хотелось бы перейти в «Торино». Все станет известно в ближайшие несколько дней, — отметил голкипер в интервью иранской прессе.

Бейранванд защищал ворота своей национальной команды на чемпионате мира-2018.