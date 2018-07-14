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Экс-тренер «Динамо» считает матч за третье место на ЧМ ненужным
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Экс-тренер «Динамо» считает матч за третье место на ЧМ ненужным 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о возможной отмене матча за третье место на чемпионатах мира по футболу.
"Может быть, действительно стоит отменить. Обе сборные проиграли.
Думаю, третье и четвертое место — разницы никакой. Смысл этой игры?
Результат ни на что не влияет", — сказал Силкин.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.
Ранее эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Бельгии над командой Англии в матче за третье место чемпионата мира по футболу — 2018.
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