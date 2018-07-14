Экс-тренер «Динамо» считает матч за третье место на ЧМ ненужным

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о возможной отмене матча за третье место на чемпионатах мира по футболу.

"Может быть, действительно стоит отменить. Обе сборные проиграли.

Думаю, третье и четвертое место — разницы никакой. Смысл этой игры?

Результат ни на что не влияет", — сказал Силкин.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Бельгии над командой Англии в матче за третье место чемпионата мира по футболу — 2018.