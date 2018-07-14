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«Торпедо» подписало защитника Коробова
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«Торпедо» подписало защитника Коробова 

Советский спорт 2 часа назад
В составе сборной Белоруссии хоккеист принял участие в восьми чемпионатах мира.
На клубном уровне он провел три сезона в минском «Динамо», а в 2012 году отправился пробовать свои силы за океаном, где два года успешно защищал цвета команды АХЛ «Сиракьюз Кранч» (153 матча, 50 очков). На это обратил внимание тренерский штаб «Тампы-Бэй». Коробов был вызван в эту команду НХЛ и провел за нее три матча, став автором голевой передачи.
По возвращении из Северной Америки новобранец «Торпедо» защищал в КХЛ цвета «Атланта», «Спартака» и минского «Динамо».
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