«Торпедо» подписало защитника Коробова

В составе сборной Белоруссии хоккеист принял участие в восьми чемпионатах мира.

На клубном уровне он провел три сезона в минском «Динамо», а в 2012 году отправился пробовать свои силы за океаном, где два года успешно защищал цвета команды АХЛ «Сиракьюз Кранч» (153 матча, 50 очков). На это обратил внимание тренерский штаб «Тампы-Бэй». Коробов был вызван в эту команду НХЛ и провел за нее три матча, став автором голевой передачи.