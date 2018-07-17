«Чертаново» и «Ротор» не выявили победителя в матче первого тура ФНЛ

«Чертаново» и «Ротор» сыграли вничью в матче первого тура нового сезона Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Домодедово на стадионе «Авангард» и завершилась со счётом 1:1.

На 19-й минуте нападающий Андрей Мязин вывел волгоградскую команду вперёд, однако в начале второго тайма его коллега по амплуа Антон Зиньковский сравнял счёт.

В следующем туре Футбольной национальной лиги «Чертаново» на выезде встретится с «Зенитом-2». Эта игра пройдёт 22 июля. «Ротор» в этот же день примет на своём поле «Луч».