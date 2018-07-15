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Появилось расписание игр пляжных «Крыльев Советов» на третьем этапе Суперлиги в Москве
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Появилось расписание игр пляжных «Крыльев Советов» на третьем этапе Суперлиги в Москве 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Самарцам предстоит сразиться со столичным ЦСКА
Спортсмены пляжных «Крыльев Советов» готовятся к третьему этапу турнира Суперлиги в Москве. Волжане уже провели два матча на первенстве Самары, где обыграли «Спутник» со счетом 6:3 и «СГСПУ» — 8:1.
— В распоряжении тренера Бруно Жермано находится 7 футболистов. Вскоре к основной обойме команды присоединятся бразильские легионеры, — рассказали в ПФК «Крылья Советов».
Также наставник «КС» просматривает местных игроков для основной команды. Подготовка в Самаре закончится 25 июля. И уже через 2 дня «Крылья» сыграют на третьем этапе Суперлиги в Москве.
В пятницу, 27 июля, волжане померятся силами с «Кристаллом». Стартовый свисток прозвучит в 15:00. В субботу, 28 июля, самарцы сыграют с хозяином третьего этап — московским ЦСКА. Матч начнется в 16:00. Последний поединок состоится в воскресенье, 29 июля. Соперником «КС» станет «Элмонт», начало встречи в 13:00.
Первый этап Суперлиги закончился для «Крыльев Советов» безрадостно. Они выиграли один матч и потерпели три поражения. Чуть лучше дела обстояли на втором этапе — «КС» выиграли два матча подряд и обогнали «Сити» в турнирной таблице.
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