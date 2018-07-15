Игорь Семшов: Даже не сомневался, что хоккейное «Динамо» сохранится 

— В этом году динамовцы впервые, начиная с 2001 года, не сумели выйти в плей-офф. На твой взгляд, чего не хватило?
— Естественно, перед всеми командами изначально стоит задача — попасть в восьмерку лучших. Если этого не происходит, значит, сезон сложился неудачно. Ситуация в «Динамо» получилась непростой — возникли проблемы с финансированием, с составом, произошла смена руководства. Но клуб с такими традициями совершенно точно не мог перестать существовать. Я даже не сомневался, что он сохранится. Желаю динамовцам вернуться на те позиции, которые у них были. И, конечно, важна поддержка болельщиков. Нужно верить в команду, — сказал Семшов.