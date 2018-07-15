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Горячий песок и девушки в бикини: челябинцы провели чемпионат по пляжному волейболу
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Горячий песок и девушки в бикини: челябинцы провели чемпионат по пляжному волейболу 

74.ru 27 минут назад
Фото: 74.ru
14 и 15 июля на пляже озера Смолино «Солнечный берег» прошёл третий этап чемпионата по пляжному волейболу. На него съехались участники из разных городов — всего 28 мужских и 16 женских пар. Соревнования были по-настоящему жаркими. Подробнее — в нашем фоторепортаже.
На чемпионат съехались участники из разных городов
Всего чемпионат проходит в пять этапов, каждый из них проводится в разных городах Урала: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Уфа, Тюмень. Второй этап Кубка также проходил в Челябинске.
Команды разделили на женские и мужские
Победитель соревнований может получить приз в 100 тысяч рублей
Борьба развернулась жаркая
Чемпионат проходит в пять этапов, каждый из них проводится в разных городах Урала
Борьба была эмоциональная
Второй этап Кубка тоже проходил в Челябинске
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