Горячий песок и девушки в бикини: челябинцы провели чемпионат по пляжному волейболу

14 и 15 июля на пляже озера Смолино «Солнечный берег» прошёл третий этап чемпионата по пляжному волейболу. На него съехались участники из разных городов — всего 28 мужских и 16 женских пар. Соревнования были по-настоящему жаркими. Подробнее — в нашем фоторепортаже.

На чемпионат съехались участники из разных городов

Всего чемпионат проходит в пять этапов, каждый из них проводится в разных городах Урала: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Уфа, Тюмень. Второй этап Кубка также проходил в Челябинске.

Команды разделили на женские и мужские

Победитель соревнований может получить приз в 100 тысяч рублей

Борьба развернулась жаркая

Чемпионат проходит в пять этапов, каждый из них проводится в разных городах Урала

Борьба была эмоциональная

Второй этап Кубка тоже проходил в Челябинске