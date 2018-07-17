«Томь» обыграла «Факел» благодаря дублю Кухарчука

В первом туре команда из Томска нанесла поражение «Факелу» — 2:0. Оба мяча забил полузащитник Илья Кухарчук

22 июля во втором туре «Томь» на выезде сыграет с «Химками», а «Факел» примет «Сочи».