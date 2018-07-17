Ещё
«Томь» обыграла «Факел» благодаря дублю Кухарчука
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Томь» обыграла «Факел» благодаря дублю Кухарчука 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В первом туре команда из Томска нанесла поражение «Факелу» — 2:0. Оба мяча забил полузащитник Илья Кухарчук.
22 июля во втором туре «Томь» на выезде сыграет с «Химками», а «Факел» примет «Сочи».
Советский спорт: последние новости
Спортсмен из Новопокровского района – победитель первенства мира по пляжному волейболу «Арсенал» на сборе в Австрии проиграл «Витессу» Слуцкого «Динамо» сыграло вничью с «Яблонцем» в контрольном матче
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразильянка выдумала изнасилование в «Лужниках»30
«У русских вода из-под крана вкуса крови»50
На поле в финале ЧМ произошел скандал574
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018232
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео831
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение