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«Томь» обыграла «Факел» благодаря дублю Кухарчука
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«Томь» обыграла «Факел» благодаря дублю Кухарчука
Советский спорт
2 часа назад
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Фото:
Евро-футбол.Ру
В первом туре команда из Томска нанесла поражение «Факелу» — 2:0. Оба мяча забил полузащитник
Илья Кухарчук
.
22 июля во втором туре «Томь» на выезде сыграет с «Химками», а «Факел» примет «Сочи».
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