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На «Чемпионате» стартовала продажа билетов на матчи «Уфы» и «Ростова»
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На «Чемпионате» стартовала продажа билетов на матчи «Уфы» и «Ростова» 

Чемпионат.com 20 июля 2018
Фото: Вестник Кавказа
На «Чемпионате» стартовала продажа билетов на матчи «Уфы» в Лиге Европы и Российской Премьер-Лиге и домашнюю встречу «Ростова» в РПЛ.
Уже сейчас можно приобрести билеты на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Уфа» — «Домжале» (26 июля, начало — в 19:00 мск), а также поединок первого тура РПЛ между «Уфой» и «Локомотивом» (30 июля, начало — в 20:00 мск).
Также в продаже уже доступны билеты на матч первого тура Премьер-Лиги, в котором «Ростов» на своём поле сыграет с «Ахматом». Эта игра состоится 28 июля и начнётся в 21:30 по московскому времени.
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