Рауш: «Рад своим угловым и штрафным, главное, чтобы в чемпионате получалось»

Защитник московского «Динамо» Константин Рауш прокомментировал победу над «Арминией» (4:1) в товарищеском матче. Рауш отметился голом со штрафного, и результативной передачей с углового.

«Я угловые и штрафные тренирую каждый день. Рад, что получилось, но самое главное, чтобы это получалось в чемпионате. Сегодня это не так важно.

«Динамо» во втором тайме использовало свои шансы. Хорошо играли на контратаках и заслужили победу», — рассказал Рауш в беседе с пресс-службой клуба.

Первый матч в новом сезоне «Динамо» проведет 29 июля на выезде против тульского «Арсенала». Начало — в 16:30 мск.