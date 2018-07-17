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Рауш: «Рад своим угловым и штрафным, главное, чтобы в чемпионате получалось»
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Рауш: «Рад своим угловым и штрафным, главное, чтобы в чемпионате получалось» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Защитник московского «Динамо» Константин Рауш прокомментировал победу над «Арминией» (4:1) в товарищеском матче. Рауш отметился голом со штрафного, и результативной передачей с углового.
«Я угловые и штрафные тренирую каждый день. Рад, что получилось, но самое главное, чтобы это получалось в чемпионате. Сегодня это не так важно.
«Динамо» во втором тайме использовало свои шансы. Хорошо играли на контратаках и заслужили победу», — рассказал Рауш в беседе с пресс-службой клуба.
Первый матч в новом сезоне «Динамо» проведет 29 июля на выезде против тульского «Арсенала». Начало — в 16:30 мск.
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