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Федоров: «В планах Усманова помощи и спонсорского участия в „Динамо“ нет»
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Федоров: «В планах Усманова помощи и спонсорского участия в „Динамо“ нет» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Федоров рассказал о том, велись ли бело-голубыми за последнее время переговоры с Алишером Усмановым о финансовой помощи клубу.
«Насколько мне известно, председатель Общества «Динамо» общался на эту тему с Алишером Бурхановичем. Алишер Бурханович, конечно, не чужой клубу человек, но он бизнесмен, причем несущий весомую социальную нагрузку в других видах спорта, перечислять не буду, все и так знают. Финансовый ресурс любого бизнесмена небесконечен. Насколько мне известно, в ближайших планах у него благотворительной помощи и спонсорского участия в «Динамо» нет. Буду рад, если ошибусь.
Вопросы привлечения новых спонсоров и продолжение сотрудничества с теми, с кем уже есть опыт совместной работы, сильно зависят от выступления основной команды. Мы постараемся укреплять её позиции и с позитивом смотреть в будущее. Конечно, такой бренд как «Динамо» должен вновь выйти в лидеры в стране и представлять ее на европейской арене. Это связано с достаточным финансированием. Этот вопрос и есть главная задача, стоящая перед клубом и Обществом «Динамо» как главным акционером. Что касается трансферной кампании, то никто и никогда не скажет конкретно, это интрига до последнего дня. Конечно, мы планируем усилить команду несколькими новичками. Но, учитывая наши сегодняшние финансовые возможности, вряд ли они будут звездными. Однако надеемся, что таковыми они смогут стать у нас. На сегодня «цена-качество» — наш главный постулат», — цитирует Федорова пресс-служба «Динамо».
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