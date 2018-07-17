Фёдоров объяснил трансферы ведущих футболистов «Динамо» в стан конкурентов

Гендиректор московского «Динамо» Сергей Фёдоров рассказал, почему каждый сезон ведущие игроки команды уходят в стан принципиальных соперников.

"Раньше болельщики твердили, что «Динамо» — фарм-клуб "Зенита" , еще раньше ЦСКА, сегодня уже другого клуба. Все это говорит о том, что у нас играли сильные футболисты, а они и востребованы. Со многими расставались по-разному.

Например, Данни ушел от нас за 30 миллионов евро, и на протяжении уже десятилетия этот трансфер между российскими клубами продолжает оставаться на первом месте. А бывает, что и контракт составлен не в пользу клуба по сумме, по срокам и футболист уходит туда, где больше платят.

Бывают обратные примеры, но это скорее исключения. Нам надо становиться сильнее и конкурентоспособными, тогда случаи перехода в стан соперника снизятся или перестанут существовать", — цитирует Фёдорова пресс-служба клуба.