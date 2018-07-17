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Фёдоров объяснил трансферы ведущих футболистов «Динамо» в стан конкурентов
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Фёдоров объяснил трансферы ведущих футболистов «Динамо» в стан конкурентов 

Евро-футбол.Ру 5 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Гендиректор московского «Динамо» Сергей Фёдоров рассказал, почему каждый сезон ведущие игроки команды уходят в стан принципиальных соперников.
"Раньше болельщики твердили, что «Динамо» — фарм-клуб "Зенита", еще раньше ЦСКА, сегодня уже другого клуба. Все это говорит о том, что у нас играли сильные футболисты, а они и востребованы. Со многими расставались по-разному.
Например, Данни ушел от нас за 30 миллионов евро, и на протяжении уже десятилетия этот трансфер между российскими клубами продолжает оставаться на первом месте. А бывает, что и контракт составлен не в пользу клуба по сумме, по срокам и футболист уходит туда, где больше платят.
Бывают обратные примеры, но это скорее исключения. Нам надо становиться сильнее и конкурентоспособными, тогда случаи перехода в стан соперника снизятся или перестанут существовать", — цитирует Фёдорова пресс-служба клуба.
Напомним, что этим летом хавбек Александр Ташаев сменил «Динамо» на "Спартак".
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