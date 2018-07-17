Усманов не планирует спонсировать московское «Динамо» 

— Что касается помощи Усманова клубу, то, насколько мне известно, председатель общества «Динамо» общался на эту тему с Алишером Бурхановичем. Алишер Бурханович, конечно, не чужой клубу человек, но он бизнесмен, причем несущий весомую социальную нагрузку в других видах спорта, перечислять не буду, все и так знают. Насколько мне известно, в ближайших планах у него благотворительной помощи и спонсорского участия в «Динамо» нет. Буду рад, если ошибусь, — цитирует генерального директора «Динамо» Сергея Федорова официальный сайт бело-голубых.
Алишер Усманов — глава международной федерации фехтования.