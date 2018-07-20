Ещё
Уколова и Бирлова не смогли выйти в полуфинал ЧЕ по пляжному волейболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уколова и Бирлова не смогли выйти в полуфинал ЧЕ по пляжному волейболу 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова завершили выступление на чемпионате Европы по пляжному волейболу, который проходит в Нидерландах.
В четвертьфинале турнира российский дуэт уступил в двух партиях чешским волейболисткам Барборе Германновой и Маркете Слуковой.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Гаага, Нидерланды
Женщины. 1/4 финала
Уколова/Бирлова (Россия) — Германнова/Слукова (Чехия) — 0:2 (13:21, 17:21)
Таким образом, все женские дуэты из России, принимавшие участие на первенстве континента, завершили борьбу за награды. В мужской части соревнований выступление на турнире продолжают Олег Стояновский/Игорь Величко и Константин Семёнов/Игорь Лешуков.
Чемпионат.com: последние новости
Филкова и Филина с победы стартовали на этапе Мирового тура в Ульсане «Зенит» – «Динамо»: букмекеры назвали фаворита товарищеского матча Сборная России одолела Италию на ЧЕ U20, отыгравшись с 0:2 по сетам
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист отказался от медали ЧМ в России36
Убийца Дениса Тена разрыдался49
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена73
Силиконовая грудь лопнула у рестлерши во время боя
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие171
Видео
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
02:55
«Пусть сдохнут эти твари»
Фигурное катание
00:42
Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти
Фигурное катание
04:07
Названа причина громкого скандала на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Футболисту сборной РФ помешали перейти в «Барселону»
Футбол
02:21
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена
Фигурное катание
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение