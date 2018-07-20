Уколова и Бирлова не смогли выйти в полуфинал ЧЕ по пляжному волейболу 

Россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова завершили выступление на чемпионате Европы по пляжному волейболу, который проходит в Нидерландах.
В четвертьфинале турнира российский дуэт уступил в двух партиях чешским волейболисткам Барборе Германновой и Маркете Слуковой.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Гаага, Нидерланды
Женщины. 1/4 финала
Уколова/Бирлова (Россия) — Германнова/Слукова (Чехия) — 0:2 (13:21, 17:21)
Таким образом, все женские дуэты из России, принимавшие участие на первенстве континента, завершили борьбу за награды. В мужской части соревнований выступление на турнире продолжают Олег Стояновский/Игорь Величко и Константин Семёнов/Игорь Лешуков.