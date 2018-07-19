Ещё
Уколова и Бирлова пробились в четвертьфинал ЧЕ по пляжному волейболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уколова и Бирлова пробились в четвертьфинал ЧЕ по пляжному волейболу 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: ТАСС
В четырёх городах Нидерландов продолжается чемпионат Европы по пляжному волейболу. Россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова в 1/8 финала в трёх партиях обыграли представительниц Нидерландов Жольен Синнему и Лауру Блоем со счётом 2:1 (21:18, 18:21, 15:8). Продолжительность противостояния составила 49 минут.
За выход в полуфинал россиянки поспорят с победительницами матча Барбора Германнова/Маркета Слукова (Чехия) — Риика Лехтонен/Ниина Ахтиайнен (Финляндия).
Женские соревнования в рамках чемпионата Европы по пляжному волейболу завершатся 21 июля.
Чемпионат.com: последние новости
Букмекеры оценили шансы «Локомотива» в товарищеском матче с клубом Слуцкого Сборная России одолела Италию на ЧЕ U20, отыгравшись с 0:2 по сетам Агент: Милевский рассмотрит все предложения, в том числе из России
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ливерпуль» обзавелся самым дорогим в мире вратарем
Опубликовано видео с подозреваемыми в убийстве Тена27
«Зарезали за 5 тысяч»: как погиб фигурист Денис Тен146
Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти31
Убит фигурист Денис Тен79
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
00:42
Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти
Фигурное катание
00:56
Футболисту сборной РФ помешали перейти в «Барселону»
Футбол
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение