Уколова и Бирлова пробились в четвертьфинал ЧЕ по пляжному волейболу

В четырёх городах Нидерландов продолжается чемпионат Европы по пляжному волейболу. Россиянки Евгения Уколова Екатерина Бирлова в 1/8 финала в трёх партиях обыграли представительниц Нидерландов Жольен Синнему и Лауру Блоем со счётом 2:1 (21:18, 18:21, 15:8). Продолжительность противостояния составила 49 минут. За выход в полуфинал россиянки поспорят с победительницами матча Барбора Германнова/Маркета Слукова (Чехия) — Риика Лехтонен/Ниина Ахтиайнен (Финляндия). Женские соревнования в рамках чемпионата Европы по пляжному волейболу завершатся 21 июля.