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Семёнов и Лешуков вышли в плей-офф чемпионата Европы по пляжному волейболу
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Семёнов и Лешуков вышли в плей-офф чемпионата Европы по пляжному волейболу 

Чемпионат.com 2 часа назад
В четырёх горах Нидерландов продолжается чемпионат Европы по пляжному волейболу. Во втором туре группового этапа россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков в двух партиях обыграли представителей Австрии Клеменса Допплера и Александра Хорста со счётом 2:0 (21:19, 21:17).
На старте соревнований россияне победили поляков Якуба Шаланкевича и Мариуша Пруделя со счётом 2:0 (21:15, 21:19).
В третьем туре, Семёнов и Лешуков, гарантировавшие себе место в плей-офф, сыграют с голландцами Яннесом ван дер Хамом и Свеном Висмансом.
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