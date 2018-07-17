Семёнов и Лешуков вышли в плей-офф чемпионата Европы по пляжному волейболу

В четырёх горах Нидерландов продолжается чемпионат Европы по пляжному волейболу. Во втором туре группового этапа россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков в двух партиях обыграли представителей Австрии Клеменса Допплера и Александра Хорста со счётом 2:0 (21:19, 21:17).

На старте соревнований россияне победили поляков Якуба Шаланкевича и Мариуша Пруделя со счётом 2:0 (21:15, 21:19).

В третьем туре, Семёнов и Лешуков, гарантировавшие себе место в плей-офф, сыграют с голландцами Яннесом ван дер Хамом и Свеном Висмансом.