Мини-футбольный клуб «Спартак» не прошел лицензирование для участия в Суперлиге

ТАСС , 17 июля. Московский мини-футбольный клуб «Спартак» не сумел пройти процедуру лицензирования для участия в российской Суперлиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что в сезоне-2018/19 команда продолжит выступление в Высшей лиге. В прошлом сезоне «Спартак» дошел до четвертьфинала плей-офф соревнований. Также сообщается, что перед началом нового сезона состоится пресс— конференция, на которой руководство клуба расскажет о новом векторе развития команды.

"Спартак" был создан в 1992 году, в 2008 году прекратил существование и был воссоздан в 2013 году. Команда в 2001 году стала чемпионом России.