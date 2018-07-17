Ещё
Мини-футбольный клуб «Спартак» не прошел лицензирование для участия в Суперлиге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мини-футбольный клуб «Спартак» не прошел лицензирование для участия в Суперлиге 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 17 июля. Московский мини-футбольный клуб «Спартак» не сумел пройти процедуру лицензирования для участия в российской Суперлиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что в сезоне-2018/19 команда продолжит выступление в Высшей лиге. В прошлом сезоне «Спартак» дошел до четвертьфинала плей-офф соревнований. Также сообщается, что перед началом нового сезона состоится пресс— конференция, на которой руководство клуба расскажет о новом векторе развития команды.
"Спартак" был создан в 1992 году, в 2008 году прекратил существование и был воссоздан в 2013 году. Команда в 2001 году стала чемпионом России.
ТАСС: последние новости
ФК "Локомотив" сыграл вничью с австрийским "Вольфсбергом" в товарищеском матче ФК "Краснодар" обыграл австрийский "Штурм" в товарищеском матче Футболисты "Динамо" разгромили немецкую "Арминию" в товарищеском матче
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразильянка выдумала изнасилование в «Лужниках»30
«У русских вода из-под крана вкуса крови»50
На поле в финале ЧМ произошел скандал574
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018232
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео831
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение