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«Енисей» проведет первые домашние игры РФПЛ на тюменском стадионе «Геолог»
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«Енисей» проведет первые домашние игры РФПЛ на тюменском стадионе «Геолог» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Советский спорт
ТАСС, 20 июля. Красноярский «Енисей» проведет первые домашние матчи нового сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на тюменском стадионе «Геолог». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Специальная комиссия Российского футбольного союза (РФС) провела заключительную проверку стадиона «Геолог», по результатам которой «Енисею» было позволено проводить матчи премьер-лиги на тюменском стадионе. В связи с этим, первые домашние игры предстоящего сезона клуб проведет на арене «Геолог». Стадион «Центральный», являющийся домашней ареной «Енисея», находится на реконструкции перед Универсиадой-2019. Первый домашний матч в Красноярске по прогнозам пройдет осенью", — говорится в заявлении на сайте клуба.
Первый домашний матч «Енисей» проведет 29 июля с петербургским "Зенитом".
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