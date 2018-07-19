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«Енисей» проведет встречу с болельщиками 24 июля
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«Енисей» проведет встречу с болельщиками 24 июля 

Советский спорт 4 часа назад
Фото: Советский спорт
В Красноярске 24 июля футбольный клуб «Енисей» встретится с болельщиками перед стартом первого в истории команды сезона в премьер-лиге.
Мероприятие состоится на левобережной набережной Енисея — на сцене около «Капитанского клуба». На встрече клуб представит новых футболистов и озвучит задачу на сезон-2018/19.
В 19.00 начнется развлекательная программа, во время которой выступят творческие коллективы, а также будут разыгрываться призы с символикой ФК «Енисей». В 19.30 начнется представление игроков, после которой все желающие смогут взять автографы и сфотографироваться с футболистами и тренерами команды.
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