«Енисей» проведет встречу с болельщиками 24 июля

В Красноярске 24 июля футбольный клуб «Енисей» встретится с болельщиками перед стартом первого в истории команды сезона в премьер-лиге.

Мероприятие состоится на левобережной набережной Енисея — на сцене около «Капитанского клуба». На встрече клуб представит новых футболистов и озвучит задачу на сезон-2018/19.

В 19.00 начнется развлекательная программа, во время которой выступят творческие коллективы, а также будут разыгрываться призы с символикой ФК «Енисей». В 19.30 начнется представление игроков, после которой все желающие смогут взять автографы и сфотографироваться с футболистами и тренерами команды.