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«Краснодар» обыграл «Оренбург» в товарищеском матче
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«Краснодар» обыграл «Оренбург» в товарищеском матче 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» в товарищеском матче со счетом 1:0, сообщает ТАСС.
Матч проходил в рамках тренировочного сбора «Краснодара» в Австрии.
Последний товарищеский матч «Краснодар» проведет против с «Бешикташа», а «Оренбург» сыграл заключительный матч.
В первом туре чемпионата России сезона-2018/19 «Краснодар» сыграет с казанским «Рубином» 29 июля. «Оренбург» встретится с московским "Спартаком" 28 июля.
Ранее «Рубин» обыграл «Маккаби» в товарищеском матче.
Товарищеский матч. "Краснодар" (Краснодар) — «Оренбург» (Оренбург) — 1:0 Голы: 1:0 — Стоцкий, 79.
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