«Краснодар» обыграл «Оренбург» в товарищеском матче

«Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» в товарищеском матче со счетом 1:0, сообщает ТАСС

Матч проходил в рамках тренировочного сбора «Краснодара» в Австрии.

Последний товарищеский матч «Краснодар» проведет против с «Бешикташа», а «Оренбург» сыграл заключительный матч.

В первом туре чемпионата России сезона-2018/19 «Краснодар» сыграет с казанским «Рубином» 29 июля. «Оренбург» встретится с московским "Спартаком" 28 июля.

Ранее «Рубин» обыграл «Маккаби» в товарищеском матче.

Товарищеский матч. "Краснодар" (Краснодар) — «Оренбург» (Оренбург) — 1:0 Голы: 1:0 — Стоцкий, 79.