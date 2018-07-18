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«Армавир» подал протест на поражение в первом туре ФНЛ
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«Армавир» подал протест на поражение в первом туре ФНЛ 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент «Армавира» Виталий Климко заявил, что клуб подал протест на результат встречи первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против «СКА-Хабаровска», сообщает «Спорт-Экспресс».
По мнению Климко, дальневосточной команде должно быть засчитано техническое поражение, так как игрок команды соперника Ираклий Квеквескири не имел права выходить на поле из-за двух желтых карточек, которые он получил в последней встрече прошлого сезона Профессиональной футбольной лиги.
Отмечается, что Квеквескири в сезоне-2017/2018 выступал за московский «Арарат».
Матч между «Армавиром» и «СКА-Хабаровском» завершился со счетом 3:0 в пользу дальневосточной команды.
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